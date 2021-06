‘Giornata mondiale rifugiato’, al Civitelle amichevole migranti – juniores Olympia

Un’amichevole di calcio per tornare alla normalità dopo il buio della pandemia. In occasione della ‘Giornata mondiale del rifugiato 2021’ è quella che si disputerà sabato 26 giugno allo stadio ‘Civitelle’ di Agnone. Sull’impianto in sintetico senza barriere una rappresentativa formata dagli ospiti del progetto Sai (ex Sprar) sfiderà la juniores dell’Olympia Agnonese in una giornata all’insegna dell’amicizia, fratellanza tra popoli e divertimento. L’appuntamento è alle ore 17. L’evento, tra gli altri, vede la partecipazione del Comune di Agnone.

Correlati