Giornate reumatologiche, in diretta streaming il convegno di Agnone

Al via in diretta streaming, domani 4 dicembre, il convegno: “La reumatologia in tempo di Covid 19 e aggiornamento in orto-reumatologia“, con la direzione scientifica del dottor Franco Paoletti. Quest’anno la pandemia non ha permesso lo svolgimento al teatro Italo Argentino, location che per 10 anni ha visto la cittadina accogliere relatori di fama nazionale e internazionale.

Italo Marinelli, Franco Paoletti e Edmondo Amicarelli all’Argentino

Un evento di alto valore culturale ed, al tempo stesso, una boccata di ossigeno per la fragile economia. Nonostante le difficoltà la tenacia e l’impegno di Paoletti hanno consentito, sia pur “da remoto”, di non interrompere una tradizione consolidata. Accanto alle relazioni sulle malattie muscolo scheletriche, che sono ai primi posti tra le cause di disabilità e invalidità, nel corso del convegno sarà presentata la proposta di un PDTA (Piano diagnostico terapeutico e assistenziale) regionale per le malattie reumatiche. Sarà l’occasione per ricordare a chi di dovere la necessità di tutelare adeguatamente quello che è rimasto l’unico punto di eccellenza della sanità alto-molisana.