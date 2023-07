Giovane molisano detenuto in Francia estradato e arrestato per maltrattamenti e lesioni gravi alla ex

Un’operazione di polizia giudiziaria a livello internazionale è stata condotta dal personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso. L’attività ha consentito l’estradizione in Italia ed il successivo arresto di un giovane molisano detenuto in Francia, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’ex compagna. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in mattinata.

