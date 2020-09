Girata di contenimento della Polizia provinciale, eliminato verro da 165 kg

Un grosso verro dal peso di 165 chilogrammi è stato prelevato questa sera in agro di Atessa (CH) dal personale volontario in ausilio alla Polizia provinciale mediante la tecnica della girata.

Operazioni di contenimento della fauna selvatica su tutto il territorio del Vastese coordinate dalla Polizia provinciale di Chieti al comando di Antonio Miri. E questa sera, in località Fonte Cicero, sul territorio comunale di Atessa, è stato prelevato un grosso verro che da tempo stava dando problemi in zona. Gli operatori, coordinati sul posto dall’ispettore Claudio Sciorilli, hanno attuato la tecnica della girata, riuscendo a prelevare il grosso cinghiale, un pericolo non solo per gli automobilisti, ma per gli stessi segugi da caccia utilizzati in braccata.