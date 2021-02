Giornata sulla neve a Roccaraso dalla Campania, fioccano sanzioni

I militari della stazione Carabinieri di Castel di Sangro hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di quattro ragazzi provenienti dalla provincia di Caserta che si stavano recando a Roccaraso per trascorrere una giornata sulla neve, violando le disposizioni in materia di spostamento tra regioni. In questo caso la sanzione di € 400 è stata aumentata di un terzo perché la violazione è stata commessa con l’utilizzo di un veicolo.

