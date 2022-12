Giunta regionale: prorogata la caccia al cinghiale in un solo Comune d’Abruzzo

Si è tenuta questa sera una seduta ordinaria di Giunta regionale per l’approvazione di alcuni provvedimenti. Su proposta del vice Presidente Emanuele Imprudente è stata prolungata la caccia al cinghiale nel comune di Cagnano Amiterno (AQ) «al fine del contenimento dei danni causati dalla specie al patrimonio agricolo e zootecnico nonché alla circolazione stradale». La decisione dell’assessore Imprudente è motivata dal fatto che in quel Comune la caccia in braccata era stata bloccata, a differenza del resto della Regione, per via di alcuni casi di carcasse di cinghiale positivi alla peste suina. In realtà il ritrovamento avvenne nel vicino Comune di Borgo Velino, in Provincia di Rieti, nel Lazio, ma anche il territorio comunale contermine di Cagnano Amiterno fu ricompreso nella zona rossa.

