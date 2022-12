Il Prefetto Della Cioppa in visita al comando provinciale di Chieti della Finanza

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, ha reso visita al locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’autorità, all’arrivo presso la caserma Fin. Mario Tacconelli – “Croce al Valor militare”, accolta con gli onori di rito, è stata ricevuta dal comandante provinciale, Colonnello Michele Iadarola, unitamente a tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia teatina.

Nel corso dell’incontro, è stata illustrata l’organizzazione della Guardia di Finanza nel territorio e l’attività di polizia economico-finanziaria nell’ambito degli obiettivi strategici riguardanti il contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali e agli illeciti in materia di spesa pubblica.

In particolare, sono stati illustrati gli importanti risultati conseguiti in materia di repressione dei reati tributari, del lavoro nero e/o irregolare, dei casi di indebita percezione di erogazioni pubbliche, della contraffazione e le attività poste in essere a tutela del made in Italy.

Il Prefetto ha espresso parole di apprezzamento per il contributo che il Corpo fornisce quotidianamente a presidio della legalità economica finanziaria del territorio ed ha concluso la sua visita formulando a tutte le Fiamme Gialle teatine gli auguri per le imminenti festività.

Il Colonnello Iadarola, a nome di tutti i Finanzieri della provincia teatina, ha ringraziato l’Autorità di Governo per la visita istituzionale che ha voluto tenere presso il Comando Provinciale e ha formulato un augurio sincero di ogni serenità per le prossime festività natalizie.