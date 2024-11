«Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi», bambini in festa a Tornareccio 

Per il quinto anno consecutivo l’amministrazione comunale di Tornareccio, alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo P. Borrelli, Carabinieri forestali e Legambiente si sono riuniti per celebrare questa importante ricorrenza, una giornata dedicata alla scoperta, alla valorizzazione e alla tutela degli alberi, un’occasione per celebrare non solo l’indispensabile contributo che gli alberi danno al mantenimento della nostra esistenza, ma anche per riscoprire il valore del verde che ci circonda. Gli alberi sono dei veri e propri tutori del nostro ambiente e senza di loro la vita di miliardi di altri esseri risulterebbe impossibile. La Festa dell’Albero ha come obiettivo la tutela del patrimonio arboreo e la messa a dimora di nuovi alberi, gesti concreti per restituire alle comunità spazi vivibili e più verdi e ricordare che senza gli alberi, i polmoni del pianeta, non c’è futuro.

Gli alunni hanno messo a dimora, presso il parco giochi comunale, un alloro ed un corbezzolo, contribuendo così agli obiettivi del progetto europeo Life Terra di cui Legambiente è l’unico partner italiano. Durante l’iniziativa gli alunni hanno presentato i lavori realizzati in occasione della giornata. Al termine della piantumazione, il parroco don Gennaro Marinucci ha benedetto le nuove piante.

Il sindaco Nicola Iannone ha dichiarato: “Ringrazio gli alunni per i pensieri espressi, per le tante domande e per i disegni e i lavori che hanno preparato, ma ricordo che è importante prendersi cura degli alberi e del verde urbano, non solo oggi ma tutto l’anno ed è fondamentale che ognuno di noi si impegni per rendere il nostro borgo più bello ed accogliente.

Rebecca Virtù di Legambiente Geo APS ha rinnovato a sua volta l’invito del sindaco: “Gli alberi ci danno tanto. Ora tocca a noi. È questo lo slogan della Festa dell’Albero, un’esortazione che noi rivolgiamo a tutti per ricordare le importanti funzioni svolte dagli alberi come l’assorbimento di CO₂ e la produzione di ossigeno, ma anche la rigenerazione di spazi verdi urbani”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Tornareccio e Legambiente, rientra in un progetto più ampio finanziato dall’Avviso Pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Abruzzo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice Del Terzo Settore – ADP ANNO 2022 – 2024.