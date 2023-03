Gli Allievi di mister Dell’Oglio espugnano Bojano e corrono verso i playoff

Grande prova dei ragazzi categoria Allievi di mister Dell’Oglio che espugnano il campo del Bojano, quarto in classifica, con un netto punteggio di 3-1, mantenendo la corsa per i playoff con la partita decisiva sabato primo aprile con l’Olimpic Isernia.

«Partita giocata in modo magistrale da tutta la squadra. – commentano dalla dirigenza societaria del settore giovanile – Nessun errore, tutti hanno seguito le disposizioni del mister mettendo in campo forte determinazione e grande impegno per arrivare al risultato pieno. Sono saliti in cattedra i due gioiellini dell’Olympia, Colato, autore nel primo e secondo tempo di una doppietta, e Fantilli che ha siglato il terzo gol.

A chiudere tutti i varchi un ottimo Pazzola, portiere saracinesca ribattezzato dagli amici il “Ragno Nero” per le bellissime parate fatte. Meriterebbe altri palcoscenici e speriamo il prossimo anno possa difendere la porta della rappresentativa Molise. Sembra che a giorni, per Pazzola, dovrebbe arrivare la conferma dell’interessamento del Frosinone calcio».