Un trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Vasto per un sospetto caso Covid è stato eseguito questa mattina dal personale del 118 di Castiglione Messer Marino. L’intervento a Schiavi di Abruzzo.

Un giovane del posto ha accusato difficoltà respiratorie e per questo motivo il personale sanitario intervenuto ha optato per un immediato ricovero presso l’ospedale di Vasto. Si attende l’esito del tampone per la ricerca del coronavirus e le relative disposizioni della Asl anche per i conviventi.