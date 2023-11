Gloria Marinelli, la “Dottoressa” azzurra

Laurea magistrale in Sport e Management, in questi giorni, per la bomber del calcio femminile Gloria Marinelli. La calciatrice agnonese ha raggiunto già da qualche anno i massimi livelli del calcio professionistico, diventando quasi una “bandiera” dell’Inter come si dice nel gergo calcistico.

Più volte ha vestito con orgoglio la maglia della Nazionale, rendendo fieri tutti gli agnonesi che la seguono da quando, appena ragazzina, si metteva in mostra per l’eccezionale tocco di palla e facilità nel gol sul rettangolo verde del “Civitelle” di Agnone, sbaragliando le difese avversarie dei maschietti.

Oggi veste i colori del Milan, ma uno dei suoi gol più importanti lo ha segnato in questi giorni, laureandosi brillantemente in Sport e Management. E proprio la Nazionale di calcio femminile, la sua famiglia adottiva, le ha tributato i dovuti onori con una maglietta dedicata, la sua numero sette, sulla quale al posto del nome Marinelli è stato stampato il titolo accademico di “Dottoressa”.

E non poteva mancare la foto di rito con tutte le sue amiche e colleghe, le Azzurre della Nazionale appunto. Alla neo laureata le congratulazioni da parte della redazione, estese ovviamente al papà Mauro e alla mamma Giovanna, alle sorelle Adele e Denise ed ai familiari tutti.