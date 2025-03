Gran finale di stagione all’Italo Argentino: in scena ‘La Locandiera’ di Goldoni

Il Teatro Italo Argentino si prepara a calare il sipario sulla sua brillante stagione ‘24/’25 con un evento di straordinario prestigio. Domenica 23 marzo alle ore 17,30, il palcoscenico agnonese accoglierà ‘La Locandiera’, immortale capolavoro di Carlo Goldoni, nell’acclamato allestimento di Torino Spettacoli che promette di incantare il pubblico alto-molisano. La fastosa produzione, diretta dalla sapiente mano di Enrico Fasella, vanta un cast stellare capeggiato da Miriam Mesturino, Luciano Caratto e Alessandro Marrapodi. Al loro fianco, un ensemble di talentuosi interpreti – Barbara Cinquatti, Stefano Fiorillo, Maria Elvira Rao, Stefano Bianco, Mattia Tarantino, David Daryl Miceli e Andrea Pampanini – darà vita ai personaggi dell’amatissima commedia, impreziosita dalle raffinate scenografie firmate dal maestro Emanuele Luzzati. Lo spettacolo rappresenta il coronamento di un’impresa culturale senza precedenti per l’Associazione ‘Amici del Teatro Italo Argentino’, che ha riportato il teatro al centro della vita culturale della comunità. Con coraggio e determinazione, il gruppo ha scelto di gestire autonomamente la programmazione artistica, costruendo un cartellone di qualità superiore, calibrato sui gusti e le esigenze del territorio, senza affidarsi a circuiti esterni.

I risultati parlano chiaro: numerosi sold out, entusiasmo crescente e una rinnovata centralità della struttura nel panorama culturale regionale. «Lasceremo che siano i nostri amati spettatori ad esprimersi sulla qualità della programmazione che abbiamo costruito; dal nostro canto, possiamo definirci più che soddisfatti», conferma il presidente dell’Associazione, Carmine Carosella. «Non soltanto per il numero di biglietti venduti, con diversi sold out, ma soprattutto per la qualità delle relazioni umane e professionali che abbiamo costruito sia con il nostro pubblico che con i bravissimi professionisti ospiti del nostro Teatro». L’attesa per ‘La Locandiera’ è altissima, come dimostra la corsa agli ultimi biglietti disponibili, acquistabili presso l’ufficio informazioni della Pro Loco di Agnone (Corso Vittorio Emanuele 78), online su CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati della piattaforma. Il botteghino aprirà il giorno dello spettacolo dalle ore 16:30 per i posti residui.

I prezzi sono fissati a 20 euro in platea e 15 euro in galleria (tariffa intera), 10euro in platea e 7 in galleria (ridotto under25). Per maggiori info: teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, WhatsApp +39 331.9638192 o canali social del Teatro.