Turismo religioso, il cammino della campana di Santa Caterina verso il riconoscimento nazionale

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise ha presentato la domanda per includere il “Cammino della Campana di Santa Caterina” tra gli itinerari turistici nazionali italiani. Questo percorso unisce l’Alto Molise alla costa adriatica, attraversando undici borghi: Agnone, Trivento, Roccavivara, Montefalcone del Sannio, Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Palata, Montecilfone, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli. Il cammino prende il nome dalla Campana di Santa Caterina, creata dalla storica Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, azienda familiare fondata intorno al 1040.

Secondo la leggenda, la campana affondò nelle acque davanti al Castello Svevo di Termoli durante il trasporto, generando miti locali. Inaugurato nell’ottobre 2024 con il viaggio della Campana del Giubileo 2025 (anch’essa creata dalla Fonderia Marinelli), il percorso ha rivitalizzato il mito della Campana di Santa Caterina, rafforzando il legame tra comunità e tradizioni.

Domani, sabato 23 marzo, presso il centro polifunzionale di Trivento, saranno consegnati i protocolli d’intesa agli amministratori locali e attestati alle 25 associazioni che hanno partecipato attivamente al progetto. Durante l’incontro si discuteranno le prossime iniziative per valorizzare le radici culturali e spirituali del Molise. La candidatura rappresenta un’opportunità per far conoscere le bellezze nascoste della regione e promuovere un turismo sostenibile, in armonia con tradizioni locali e ambiente.