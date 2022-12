Grande Ndocciata, sindaco Saia conferma l’arrivo del ministro Gennaro Sangiuliano

Come anticipato da l’Eco online, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano sarà presente alla Ndocciata del 10 dicembre. L’ex direttore del Tg2, originario di Agnone, parteciperà al grande rito del fuoco atteso nella cittadina nel fine settimana. La conferma arriva dal primo cittadino Daniele Saia che tramite facebook scrive: “Poco fa abbiamo saputo che il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il prossimo 10 dicembre sarà presente alla ‘Ndocciata e allo speciale annullo filatelico. Siamo felici di questo riconoscimento. Accogliere il ministro ci permetterà di condividere con il Governo centrale la nostra Grande ‘Ndocciata, riconosciuta Patrimonio d’Italia per la Tradizione, ma anche di portare all’attenzione del dicastero le potenzialità e le esigenze del nostro territorio. Auspichiamo – ha concluso Saia – che questo primo incontro possa essere l’apripista per una collaborazione proficua che ci permetta di valorizzare meglio le nostre risorse culturali”.

Correlati