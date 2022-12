Osservatori della Roma per visionare le squadre dell’Agnonese. Sica: «Buon lavoro, in tutte le categorie»

«Soddisfacente e ottimo pareggio della prima squadra nel campionato di Eccellenza molisano in casa del Sesto Campano per 2-2. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di 2-0 con due ottimi gol del bomber Di Ciocco i ragazzi di mister Fusaro e Dell’Oglio, ridotti in dieci per quasi tutto il secondo tempo, hanno ceduto nel finale e all’ultimo minuto è arrivato il pareggio. Da rimarcare, tuttavia, la superba prova di tutta la squadra».

Fernando Sica, responsabile del settore giovanile dell’Agnonese, commenta anche i risultati e le prestazioni della prima squadra che, dopo un avvio in salita, sta finalmente facendo vedere del buon gioco.

«Anche i ragazzi della categoria Allievi, allenati da mister Dell’Oglio, sul campo della prima in classifica Matese, hanno conquistato un pareggio per 1-1 sfiorando in più occasioni la vittoria. – continua Sica – Da mettere in evidenza una grande prova corale tecnica e aggressiva da parte dei ragazzi dell’Olympia che a fine gara hanno ricevuto i complimenti dai mister e dal pubblico della società del Matese. Da segnalare – aggiunge il dirigente Sica – anche la presenza dell’osservatore della Roma, richiesto personalmente e ottenuto in ragione dell’ottimo rapporto che nutro con il responsabile delle giovanili della Roma, Bruno Conti, dai tempi di Basilio Antonelli, L’osservatore è stato presente durante la gara per visionare l’intera squadra e alcuni ragazzi dell’Agnonese. Da mettere in rilievo una grande prova del portiere Pazzola con parate strepitose, un ragazzo cresciuto molto tecnicamente».