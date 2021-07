Grandi eventi ad Agnone: il Questore Soricelli a colloquio con il sindaco Saia

Ieri mattina il Questore di Isernia, Luciano Soricelli, insieme al Vice Questore, Maria Zoccolillo, si è recato in visita alla città di Agnone. Il Questore è stato accolto presso la sede comunale alla presenza del Generale Sergio Testini, del Capo distaccamento della Polizia Stradale, Raffaele Di Niro e del comandante della stazione Carabinieri di Agnone luogotenente Francesco Leomanni. Durante l’incontro, spiegano dal Municipio, si è discusso in merito alla gestione dei futuri eventi che avranno luogo ad Agnone. A seguito della riunione organizzativa, il Questore, insieme al Vice Questore, è stato accompagnato in una visita guidata alle attrazioni del paese: dalla Pontificia Fonderia delle Campane al Museo del Rame, dalla Biblioteca Emidiana a Palazzo San Francesco. «L’amministrazione comunale ringrazia il Questore Soricelli per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nei confronti del nostro amato paese».

