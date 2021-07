Marsilio: «L’ospedale di Agnone va “riavvicinato” all’Abruzzo, subito soluzione per il ponte Sente»

«La vicenda del ponte Sente, che conduce ad Agnone e in Alto Molise, va assolutamente affrontata, trovando immediate soluzioni, perché Agnone ha un importante presidio sanitario che deve essere “riavvicinato” al territorio montano dell’Alto Vastese. Anche se si trova in Molise, il “Caracciolo” è un presidio che appartiene alla sanità pubblica nel suo complesso e quindi avere un problema di collegamenti viari del genere, con il ponte chiuso da quasi tre anni, non può che avere peggiorato la qualità della vita di chi vive nelle zona interne e soprattutto le condizioni di sicurezza dei cittadini».

Così il governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, prendendo la parola, ieri mattina, alla presenza dei sindaci del territorio e del Prefetto di Chieti, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’elisuperficie a Castiglione Messer Marino.