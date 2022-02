Green pass clonato, l’allarme della Polizia: «Non cliccate sul link, è una truffa»

Nuova campagna di #phishing in atto. Un falso sms, apparentemente inviato dal Ministero della Salute, invita ad effettuare nuovamente il download del #greenpass per #covid19 perché il precedente risulta clonato. Non cliccate sul link. È un sito malevolo dove i vostri dati personali verranno rubati. Per le segnalazioni di truffe online ci si può rivolgere al Commissariato di P.S. online https://www.commissariatodips.it/

Correlati