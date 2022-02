Furti in abitazione ad Agnone, i consigli dell’Arma: «Aiutateci ad aiutarvi»

«Aiutateci ad aiutarvi», è lo slogan coniato dalla compagnia Carabinieri di Agnone per l’incontro con la cittadinanza previsto per giovedì 24 febbraio. Si tratta di un appuntamento fortemente voluto dal comandante della compagnia, il maggiore Carlo Alberto Evangelista, e finalizzato a mettere in guardia la popolazione contro il fenomeno dei furti in appartamento. Consigli e suggerimenti che i militari dell’Arma forniranno ai cittadini di Agnone e dei centri limitrofi dell’Alto Molise proprio per innalzare il livello di sicurezza e al fine di permettere alle Forze dell’ordine di poter intervenire, in caso di necessità, nel minor tempo possibile.

La prevenzione è infatti l’arma sulla quale puntare per rendere la vita più difficile ai ladri di appartamento. Sistemi di difesa passivi, come infissi blindati o impianti di videosorveglianza, ma anche comportamenti più attenti e responsabili possono contribuire a prevenire o eventualmente reprimere reati predatori. Evitare di lasciare gli infissi aperti, ad esempio, soprattutto quelli ai piani inferiori, ma anche le chiavi inserite nel cruscotto dell’automobile o della porta di casa. Questi ed altri piccoli accorgimenti che ciascuno può mettere in pratica senza troppe difficoltà e che innalzano il livello di sicurezza, rendendo appunto meno agevole e comoda la “partita” ai malintenzionati. L’appuntamento formativo, organizzato dai Carabinieri in collaborazione con il Comune di Agnone, è per giovedì, dalle ore 18, presso il teatro italo argentino.