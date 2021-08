AGI – La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l’obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l‘Università l’obbligo di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti. Tali misure, concordate stamattina dalla cabina di regia, hanno trovato applicazione nel decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri.

