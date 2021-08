Alto Molise: moto tour Fidas per promuovere la donazione di sangue

Quando la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si incontrano, nasce “Metti in moto il dono”, un calendario estivo di eventi promossi da FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, con l’obiettivo di promuovere il dono nel periodo estivo.

Un tema importante per la Regione Molise che, secondo i dati presentati dal Centro Nazionale Sangue, organo del Ministero della Salute, ha registrato:

• un calo nella raccolta di globuli rossi, indispensabili per pazienti affetti da anemie, da malattie croniche del sangue, in casi di emorragie, per gli interventi chirurgici e per i trapianti (a giugno 2021 il Molise ha registrato un -10% rispetto a quanto raccolto a giugno 2020, chiudendo il bilancio a – 113 unità di globuli rossi);

• un calo del plasma conferito alle aziende per la produzione di medicinali plasmaderivati i quali costituiscono dei veri e propri salva-vita per molte patologie croniche e rare (1.526 i kg conferiti alle aziende nei primi sei mesi del 2020 mentre sono stati 1.312 i kg registrati nei primi sei mesi del 2021).



Questi cali sono ancor più preoccupanti se si tiene conto che in occasione di carenze di sangue gli interventi chirurgici programmati slittano in favore delle emergenze. Tanti pazienti, negli ultimi mesi, hanno già visto una riprogrammazione degli interventi che dovevano affrontare a causa del COVID-19. Ora che si registrano meno casi di contagi, anche grazie ai vaccini, è dunque importante assicurare le scorte di sangue anche per non far slittare oltre gli interventi programmati.



«In un periodo di forte contrazione nella raccolta di sangue e plasma – afferma Giovanni Musso, Presidente

nazionale FIDAS – è opportuno ricordare a tutti i cittadini l’importanza fondamentale di donare. Il moto tour organizzato da FIDAS vuole porre l’attenzione sull’importante tema della donazione del sangue in un

periodo, quello estivo, in cui notoriamente si registrano cali nelle donazioni, vuole essere anche un appello al

generoso popolo delle due ruote ad avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto semplice ma che può

salvare vite».

La sezione comunale FIDAS di Agnone scende dunque in campo, o meglio, su strada, in sella alle due ruote, insieme al Vespa Club di Agnone per invitare tutti a prenotare il proprio appuntamento con il dono di sangue e plasma. Un evento che si inserisce all’interno di un calendario di incontri che vedrà protagonisti i moto-club della Penisola: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto le altre Regioni che faranno da sfondo alla campagna estiva.



Il raduno, che si svolgerà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti COVID-19, si svolgerà domenica 8 agosto alle ore 8:30, ad Agnone, presso la Piazza Unità d’Italia con partenza alle ore 9:00. La prima sosta si svolgerà a Pietrabbondante, in Piazza Vittorio Veneto; a seguire altre soste presso: Bagnoli del Trigno (Piazza Umberto I), Poggio Sannita (Piazza XVII Aprile), Belmonte del Sannio (Piazza Risorgimento) e Pescopennataro (Largo Vittorino Da Feltre). Al termine dell’evento ci sarà una sosta con rinfresco per i partecipanti.

Riccardo Di Pasquo, Presidente FIDAS Agnone, ha dichiarato: «L’associazione FIDAS Agnone (IS) è da anni impegnata nel sociale. Molte le iniziative realizzate per renderci visibili e cercare nuovi donatori con l’obiettivo di comunicare l’importanza del dono del sangue, della solidarietà e del volontariato. Non potevamo non mancare all’iniziativa “METTI IN MOTO IL DONO”, promossa dalla FIDAS Nazionale. Siamo riusciti ad organizzare, grazie alla collaborazione con il VESPA CLUB locale, un percorso che include i paesi dell’Alto Molise, in cui abbiamo il maggior numero di donatori. In ogni paese ci sarà una breve sosta in cui pubblicizzeremo l’iniziativa della FIDAS. Al raduno parteciperanno anche i Vespisti di Campobasso, Termoli e Riccia. Inoltre sono previste presenze abruzzesi dalla provincia dell’Aquila. Un ringraziamento a tutti coloro che volontariamente offrono gratuitamente il loro tempo e la loro professionalità al servizio del dono».

Per prenotare il proprio appuntamento con il dono è possibile contattare i seguenti recapiti: Nicola

3290205891, Costantino 3278745534, Gaetano 3316007732, Riccardo 3287561943