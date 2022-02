Green pass: scatta l’obbligo per tutti i dipendenti, sia del settore pubblico che privato

Sarà una data importante, quella di domani 15 febbraio, per il mondo del lavoro, dove scatta l’obbligo di Green pass rafforzato per tutti i dipendenti, sia del settore pubblico che privato.

Per il personale sanitario l’obbligo vaccinale è già in vigore da tempo, e ai fini del necessario controllo la Asl Lanciano Vasto Chieti si è dotata di un sistema che consente una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate. Viene utilizzata la Piattaforma nazionale Digital Green Certificate per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19, ossia il sistema informativo nazionale che ne gestisce il rilascio, la verifica e l’accettazione, realizzato attraverso l’infrastruttura Tessera Sanitaria.

La Asl dallo scorso 22 gennaio ha aderito a una opzione offerta dal Ministero della Salute che utilizza una interoperabilità applicativa tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche con almeno mille dipendenti e con uffici dislocati in più sedi fisiche. Il controllo avviene attraverso il sistema di gestione delle presenze e assenze, che segnala irregolarità a fronte delle quali scattano le comunicazioni dell’Azienda ai diretti interessati, ai quali viene segnalata la violazione dell’obbligo vaccinale con invito a regolarizzare la propria posizione entro due giorni, pena la sospensione. Delle 36 lettere inviate finora a mezzo raccomandata a dipendenti sui quali il sistema ha riscontrato difformità, in 24 hanno già risposto producendo una documentazione che attesta la regolarità della propria posizione, mentre per gli altri scatteranno i provvedimenti di sospensione.