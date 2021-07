Guasto meccanico, pendolari Carovilli-Val di Sangro bloccati sotto il sole a Rosello

Ennesima odissea per i pendolari dell’Alto Molise che utilizzano i mezzi pubblici. Un guasto meccanico ha interessato oggi il pullman di linea Carovilli- Val di Sangro. Pare si sia trattato di un problema alle sospensioni anteriori. Il mezzo, che stava accompagnando a lavoro il turno del pomeriggio degli operai, è fermo a Rosello aspettando il pullman in sostituzione. «Solo la scorsa settimana un altro guasto meccanico ha lasciato gli operai a piedi per ore» commenta amareggiato il sindacalista agnonese Emanuele Cimone.

