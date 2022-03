Guerra in Ucraina, ad Agnone la grande fiaccolata per la Pace

“Agnone per la Pace”, questo il titolo della giornata di attivismo civico per unire le voci di condanna alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e risoluzione alle controversie internazionali. Si terrà sabato 26 marzo nella cittadina altomolisana la grande fiaccolata per la Pace che vede scendere in campo, studenti, amministratori e associazioni del territorio. Invitati a partecipare sindaci e cittadini di tutto l’alto Molise.

Ad aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Agnone, l’Istituto omnicomprensivo ‘Giuseppe Nicola D’Agnillo’, progetto Sai, Aido, Fidas, Pro Loco, Amici di Blu, Caritas di Trivento, Rotary Club, Casa Cantoniera della Musica, Circolo San Pio – Maiella, Giovani Riuniti, Centro Studi Alto Molise, Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione civile.

Il programma – spiega l’assessore Amalia Gennarelli – si svolgerà a partire dalle ore 10 con l’istallazione dei banchetti per la Pace in Piazza Unità d’Italia; dopodiché alle ore 12 il flash-mob a cura degli istituti scolastici sempre in Piazza Unità d’Italia, alle 17,45 previsto il ritrovo in Piazza Plebiscito per la consegna delle fiaccole; alle ore 18 la partenza da Piazza Plebiscito della fiaccolata per la Pace. Al termine, davanti il monumento dei Caduti, riflessioni e testimonianze per dire “no” ad un conflitto assurdo che sta portando morte e distruzione.