Guida 50 Top Italy 2025: Locanda Mammì tra le “Migliori Trattorie d’Italia”. La classifica completa

La Guida 50 Top Italy 2025 rivela le migliori trattorie e bistrot, celebrando locali che incarnano la tradizione gastronomica italiana. Le trattorie, a conduzione familiare, profondamente radicate nel territorio, sono descritte come custodi della cultura culinaria regionale, grazie all’uso di ingredienti locali e stagionali e ricette tramandate di generazione in generazione.

I menù di queste strutture spesso si basano su prodotti stagionali, a chilometro zero e hanno un’attenzione particolare alle materie prime e alla qualità. In molte di esse, le ricette vengono tramandate di generazione in generazione, mantenendo intatti i sapori originali e l’autenticità dei piatti.

Secondo Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori della guida 50 Top Italy, il ruolo delle trattorie è cruciale per mantenere viva la cultura enogastronomica locale. “Le trattorie sono la spina dorsale della ristorazione italiana – dichiarano entrambi – vere biblioteche gastronomiche di una cucina amata in tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di aziende familiari, in molti casi aperte da diverse generazioni e legate spesso indissolubilmente al proprio luogo, vere e proprie ambasciate della tradizione della cucina regionale italiana.”

Al vertice della classifica troviamo:

L’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto (Bologna), premiata per la sua cucina emiliana autentica e di alta qualità. Abraxas Osteria a Pozzuoli (Napoli), celebre per la valorizzazione dei sapori campani. Trattoria Da Burde a Firenze, riconosciuta per i suoi piatti toscani saporiti e tradizionali.

Tra le eccellenze molisane spicca al 15º posto la Locanda Mammì di Stefania Di Pasquo, situata in agro di Agnone. Il locale è lodato per il suo impegno nel preservare i sapori e le tradizioni locali, utilizzando ingredienti stagionali e tecniche antiche. La Locanda Mammì rappresenta un punto di riferimento per la gastronomia molisana, offrendo piatti autentici che riflettono l’identità culinaria del territorio.

Un’altra trattoria molisana presente nella classifica è la Trattoria La Grotta da Concetta di Campobasso, che si posiziona al 47º posto, confermando l’importanza del Molise nel panorama enogastronomico italiano.

Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida 50 Top Italy 2025: Grandi Ristoranti, Luxury (Migliori ristoranti nel contesto dell’ospitalità alberghiera) e gli Spin Off, con un focus su: i Migliori Ristoranti sotto i 100 euro, i Migliori Bistrò Vegetali, i Migliori Panini, i Migliori Street Food, i Migliori Ristoranti di Pesce e le Migliori Amatriciane. La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta il 16 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e saranno svelati i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall’Italia).

Ecco la classifica completa:

1 Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna

2 Abraxas Osteria – Pozzuoli (NA), Campania

3 Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana

4 Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio

5 Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio

6 La Brinca – Ne (GE), Liguria

7 Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna

8 Mimì alla Ferrovia – Napoli, Campania

9 Mammaròssa – Avezzano (AQ), Abruzzo

10 Casa Torrente – Al Convento – Cetara (SA), Campania

11 Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo

12 Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA), Campania

13 NU’ Trattoria Italiana 1960 – Acuto (FR), Lazio

14 Arcangelo Vino e Cucina – Roma, Lazio

15 Locanda Mammì – Agnone (IS), Molise

16 Trippa – Milano, Lombardia

17 Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte

18 Trecca – Roma, Lazio

19 SantoPalato – Roma, Lazio

20 Gerani Ristorante – Sant’Antonio Abate (NA), Campania

21 Osteria Botteghe Antiche – Putignano (BA), Puglia

22 Osteria Ophis – Offida (AP), Marche

23 I Banchi – Ragusa, Sicilia

24 Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto

25 Corona Trattoria – Palermo, Sicilia

26 Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia

27 Ai Due Platani – Coloreto (PR), Emilia-Romagna

28 Ristorante Cacciatori – Cartosio (AL), Piemonte

29 Evviva Maria – Conversano (BA), Puglia

30 Officina della Bistecca – Panzano in Chianti (FI), Toscana

31 Cibus – Ceglie Messapica (BR), Puglia

32 Il Capanno – Spoleto (PG), Umbria

33 Trattoria Sarda Armidda – Abbasanta (OR), Sardegna

34 Taverna Kerkira – Bagnara Calabra (RC), Calabria

35 All’Osteria Bottega – Bologna, Emilia-Romagna

36 Taverna Centomani – Potenza, Basilicata

37 Osteria del Vicolo – Mormanno (CS), Calabria

38 La Sangiovesa – Santarcangelo di Romagna (RN), Emilia-Romagna

39 Armando al Pantheon – Roma, Lazio

40 L’Agave Framura – Framura (SP), Liguria

41 Osteria La Torre – Cherasco (CN), Piemonte

42 Al Resù – Lozio (BS), Lombardia

43 Boivin – Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige

44 Fattoria Borrello – Raccuja (ME), Sicilia

45 Osteria Ca’ Dei Giosi – Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige

46 Bianca Trattoria – Roma, Lazio

47 Trattoria La Grotta Da Concetta – Campobasso, Molise

48 Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia

49 Antichi Sapori – Montegrosso di Andria (BT), Puglia

50 Scannabue – Torino, Piemonte.