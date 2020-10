Guida con patente sospesa, le sequestrano l’automobile

Nel corso dei controlli disposti dal comando compagnia Carabinieri di Campobasso l’Aliquota Radiomobile ha sorpreso una 28enne di Baranello alla guida della propria autovettura priva della patente di guida poiché sospesa. Il provvedimento le era stato comminato poiché a seguito di sinistro stradale occorso nel periodo estivo e rilevato dai Carabinieri di Bojano, era emersa una sua positività all’uso di alcool e all’epoca sanzionata ex art.186 c. 2 C.d.s.. L’attuale sanzione comporta anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

