Guida in stato di ebbrezza, denunciato un rumeno

Sul numero di emergenza 113 della Questura di Campobasso è giunta una chiamata da parte di un cittadino che ha segnalato la presenza nelle vie del capoluogo di un autocarro che procedeva in modo tale da creare pericolo per la circolazione.

L’equipaggio della volante, dopo aver rintracciato il mezzo segnalato in zona Colle delle Api, ha proceduto al controllo. L’autista dell’autocarro, un uomo di origini rumene e residente in un paese della provincia di Campobasso, dopo l’identificazione è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo. Pertanto lo stesso è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza con il conseguente ritiro della patente di guida e della carta di circolazione.