Guida in stato di ebrezza e con patente revocata, due denunciati nel Chietino

Due denunciati per guida in stato di ebrezza e con patente revocata, tre patenti ritirate per sorpassi in curva o in prossimità di intersezioni stradali, quattro veicoli sottoposti a sequestro. E’ il bilancio dell’attività operativa posta in essere dagli uomini del Norm della compagnia Carabinieri di Chieti, al comando del tenente colonnello Massimo Di Lena.

Sempre nell’ambito di tali servizi di controllo sul territorio i militari hanno segnalato all’ufficio di sorveglianza competente un trentenne rumeno, raccoglitore ambulante di materiali ferrosi, per violazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, perché sorpreso a svolgere raccolta di ferro in un Comune del Chietino, in violazione del divieto di allontanarsi dalla provincia di Pescara senza preventiva autorizzazione.