Guide ambientali escursionistiche, il “valore aggiunto” dell’Alto Molise

E’ quasi una rivincita: mentre le stazioni sciistiche sono paralizzate a causa dello scarso innevamento, a Prato Gentile di Capracotta e nei boschi di abeti soprani di Pescopennataro si praticano invece tutte le attività collegate ad un utilizzo meno impattante della risorsa neve. Nel fine settimana appena trascorso, in attesa di nevicate più consistenti previste per i prossimi giorni, Capracotta e Pescopennataro hanno ospitato escursioni con le ciaspole per grandi e piccini lungo i sentieri di Prato Gentile e Monte Campo e il bosco di abeti bianchi.

Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali, che hanno fatto preparare e battere le varie piste per lo sci di fondo, e un “manipolo” di guide ambientali escursionistiche, regolarmente iscritte all’apposito albo professionale, che propongono e coordinano attività all’aria aperta in tutte le stagioni e per tutte le età. Camminare, fare escursioni, ciaspolare quando possibile, sono attività adatte a tutti e che rispetto allo sci tradizionalmente inteso hanno un impatto ambientale intuibilmente minore. Non servono impianti di risalita, né cannoni spara-neve, né consumo di suolo, acqua o energia elettrica, ma solo un paio di scarponi da trekking e magari le ciaspole. Una nuova offerta di fruizione per la montagna, soprattutto per la cosiddetta “montagna di mezzo”, quella abitata, quella dell’Appennino appunto, ben rappresentata da Capracotta e dal comprensorio interno dell’Altissimo Molise. E come dimostrano gli ultimi eventi del fine settimana, è possibile fare attività all’aria aperta e attrarre turisti in ogni periodo dell’anno e con qualsiasi condizione meteo.

«Molto bella la prima escursione sulla neve con i piccoli e le baby ciaspole. – commenta la guida ambientale escursionistica, Daniela Pietrangelo – Lungo il sentiero innevato abbiamo trovato tantissime orme di animali, fatto merenda tra la neve, bevuto una tisana, cercato e raccolto elementi naturali. Con gusci di faggiole, rametti, foglie e altro ci siamo divertiti a costruire pupazzi di neve. Ringrazio i genitori, i piccoli ciaspolatori e il collega Michele Permanente».

Quello di coinvolgere, per la prima volta, i bambini in attività con le ciaspole, all’aria aperta, nei boschi di Prato Gentile, è la novità assoluta di questo inverno 2023 e la prima escursione, che ha fatto il pieno di partecipanti, ha dato ragione ai promotori dell’iniziativa. Guide ambientali escursionistiche che conoscono il territorio, tengono in sicurezza e ben segnati i sentieri, e mettono a servizio dei turisti le proprie competenze e conoscenze. E’ questo il “valore aggiunto” per il territorio dell’Alto Molise, una “montagna di mezzo” che ha una naturale predisposizione al turismo lento, quello naturalistico appunto, fatto per gli escursionisti e ora anche per le famiglie con bambini. Un settore sul quale puntare e investire.

Francesco Bottone