Guide del “Gusto Lento”: raccontare il territorio attraverso i valori del buono, pulito e giusto

Raccontare il territorio a partire dalla valorizzazione delle risorse enogastronomiche più autentiche, in un’ottica di sostenibilità e rispetto per la terra e per chi ne cura e valorizza i frutti.

Sono venti i narratori dell’enogastronomia locale che lunedì 10 luglio hanno ricevuto il diploma di Guide del Gusto Lento dopo aver completato con successo la prima edizione del corso erogato dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con Gal Maiella Verde, Gal Terre d’Abruzzo, Gal Terre Pescaresi e Slow Food Italia per l’organizzazione didattica.

«L’ottima riuscita del corso – commenta la coordinatrice Rita Salvatore – è il risultato di una sinergia vincente tra l’Ateneo teramano, i tre Gal e Slow Food Italia, che ha consentito di realizzare un’offerta formativa completa orientata a costruire nuove figure in grado di valorizzare le eccellenze locali».

Docenti universitari, tecnici, esperti di settore e assaggiatori professionisti hanno fornito agli studenti le competenze di base, completate poi con quattro appuntamenti didattici in loco. L’azienda La Genuina di Carunchio (Ch), tra i produttori del Presidio Slow Food della ventricina del Vastese, ha ospitato la lezione sulle filiere della carne e del formaggio, mentre grani, cereali antichi e lieviti sono stati oggetto di approfondimento “sul campo” dai Fornai Esploratori ad Abbateggio (Pe). Il nuovissimo Centro Servizi del Gal Terre d’Abruzzo di Atri (Te) ha ospitato la formazione su birre artigianali e miele e infine a Casoli (Ch), all’ombra dei secolari olivi Intosso di Tommaso Masciantonio, si è svolto l’ultimo incontro didattico dedicato a vini naturali e oli extravergini.

«Altra grande soddisfazione – continua la Salvatore, che è anche presidente di Slow Food Abruzzo – è quella di aver contribuito a formare un gruppo che, seppur eterogeneo, ha trovato negli interessi comuni verso la sostenibilità e l’attenzione alle filiere alimentari buone, pulite e giuste un grande elemento di coesione. I neodiplomati hanno infatti deciso di fondare una Comunità Slow Food delle Guide del Gusto Lento».

Intanto, l’Università di Teramo ha già comunicato l’interesse a promuovere una nuova edizione del corso, a ulteriore conferma del successo della prima.

L’elenco completo delle Guide del Gusto Lento 2023:

Giulia Angelucci, Carmen Attorre, Valentino Bisogno, Marco Cirillo, Martina Casolani, Gabriele Camillotti, Umberto Cantò, Tamara Cristina Cipriani, Federico D’Arcangelo, Fabiola De Amicis, Federica De Vincentiis, Erica D’Incecco, Davide Di Credico, Francesco Di Donato, Paolo Forlì, Marcello Giangiordano, Mirella Lelli, Flaminia Luccarelli, Simone Ruscio, Francesca Russo.