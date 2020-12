Ha un fucile in denuncia, ma l’arma non si trova: denunciato per omessa custodia

I Carabinieri della stazione di Castel Frentano, nel corso di una specifica attività di controllo alle armi detenute dai privati, hanno denunciato in stato di libertà, A. L. 76enne di Sant’Eusanio del Sangro, poiché, nell’ambito dalle verifiche sulle armi da lui possedute, non è stato trovato un fucile sebbene regolarmente denunciato.

Il comandante della compagnia, il maggiore Vincenzo Orlando

In sostanza l’arma non si trova, né l’uomo è in grado di fornire spiegazioni in merito. L’ipotesi che sia stata rubata è da escludere in quanto i ladri avrebbero portato via altre cose e altre armi. Sulla singolare vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Lanciano coordinati dal comandante, il maggiore Vincenzo Orlando.

Intanto l’uomo, al quale sono state anche ritirate tutte le altre armi in suo possesso, dovrà ora rispondere di omessa custodia di armi ai sensi dell’art.20 della L.110/75.

foto di repertorio