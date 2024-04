Hashish e cocaina nascosti negli slip, trentenne finisce in manette

Pescina dei Marsi. Non rallentano i controlli antidroga sull’intero territorio marsicano. Ieri pomeriggio, i carabinieri della compagnia di Avezzano, durante un normale posto di controllo nei pressi dello svincolo autostradale della A/25, hanno sottoposto a verifica diversi veicoli in uscita. Alla guida di un’ utilitaria è stato identificato un 30enne avezzanese, già sottoposto all’affidamento in prova a seguito di pregressi vicende giudiziarie, nei confronti del quale è scattata una perquisizione veicolare e personale. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati complessivi 155grammi di droga, di cui 104 di hashish e 51 di cocaina.

I militari operanti hanno trovato lo stupefacente nascosto negli slip indossati dall’uomo. Il consistente quantitativo ha portato all’arresto immediato della persona accusata di detenzione di stupefacenti ai fini spaccio.

Il p.m. di turno presso la procura della Repubblica di Avezzano è stato informato dell’attività di polizia giudiziaria, ricevendo subito dettagliato rapporto sull’accaduto. Nelle prossime ore è prevista la convalida dell’arresto da parte del gip del competente tribunale avezzanese.