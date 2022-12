Hashish ed uno spinello mentre percorre la fondovalle Sangro, dice addio alla patente

I Carabinieri della stazione di Rionero Sannitico hanno controllato e perquisito un uomo che alla guida di una vettura percorreva la SS 652 ed il cui atteggiamento ingenerava sospetto all’atto del controllo. Il soggetto, infatti, occultava circa due grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish ed uno spinello già confezionato. Oltre al ritiro della patente il conducente è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Infine, i militari della stazione di Macchiagodena sanzionavo un uomo del posto perché veniva colto in evidente stato di ubriachezza in luogo aperto al pubblico e nello specifico, all’interno di un esercizio commerciale. All’uomo veniva contestata la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

