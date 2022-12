‘L’alba dentro l’imbrunire’, Campobasso omaggia l’attrice agnonese Paola Cerimele

Era originaria di Agnone ma a Campobasso aveva trovato la sua seconda casa, facendo avvicinare al teatro centinaia di persone. A quattro mesi dalla sua scomparsa il ricordo d’amore che il capoluogo dedica all’attrice Paola Cerimele è un abbraccio a ciò che lei è stata per l’arte, non solo recitazione. Paola aveva scelto di vivere a Campobasso, dove aveva anche aperto la Compagnia di Teatro Stabile- Scuola Studio del Molise. Brillante, dinamica, eccellente insegnante, resta indimenticabile il suo sorriso, radioso e coinvolgente. ‘L’alba dentro l’imbrunire’ è il titolo dell’evento in programma questo pomeriggio nell’aula magna del convitto ‘Mario Pagano’. Il pomeriggio dedicato a Paola Cerimele vede come esecutori della musica due grandi nomi della sua città di origine: Sobrino Coppetelli (voce e chitarra) e Roberto Carlomagno, noto musicista agnonese.

La parte recitativa vede invece protagonisti i giovani e bravi attori allievi della Cerimele: Sharon Santella, Francesca Bozza e Leandro Lombardi, oltre ad un intervento di Andrea Cerullo, maestro della compagnia Stabile. Gli interventi saranno accompagnati dalle immagini della vita di Paola e da un passaggio recitativo della Divina Commedia, a lei molto cara. Interverranno i due sindaci delle città che l’hanno vista attiva cittadina, Daniele Saia, sindaco di Agnone e Roberto Gravina, Sindaco di Campobasso. L’evento è stato curato dalla professoressa Rosa Maria Socci, profondamente legata a Paola Cerimele. «Un ringraziamento speciale va al rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano – sottolinea Rosa Socci – la professoressa Rossella Gianfagna, che ha accolto nell’ Aula Magna questo evento che la città di Campobasso vede come moralmente ed affettuosamente doveroso. Il ricordo a Paola si terrà questo pomeriggio a partire dalle 17.30 (30 dicembre, ndr) con ingresso libero a chiunque voglia partecipare con un personale saluto». Nel frattempo, ad Agnone, continua la raccolta firme per contitolare il teatro Italo Argentino alla Cerimele. La petizione, ad oggi, ha raggiunto le 2500 adesioni provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tratto da Primo Piano Molise