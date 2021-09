I 9 record made in Italy che il mondo ci invidia, c’è anche la fonderia ‘Marinelli’

Se si pensa all’Italia è inevitabile immaginare un Paese dalla grande storia e testimone dell’evoluzione del mondo. È per questo che quando sono stati stilati dei record storici mondiali o europei, l’Italia ha occupato in buona parte di essi la prima posizione, o comunque si è posizionata all’inizio della classifica. Tra i 9 primati che possono rendere gli italiani orgogliosi della storia del proprio Paese c’è anche la millenaria fonderia di campane dei Marinelli di Agnone.

“Ancora oggi l’economia italiana è caratterizzata principalmente da aziende familiari e non ci stupiamo, quindi, se questo record lo detengono alcune imprese italiane. Sei delle prime dieci aziende familiari più antiche in Europa si trovano infatti nel nostro Paese – scrive il giornale telematico milanocittastato.it – e in cima alla classifica c’è la Fonderia Marinelli di Agnone, in Molise. Questa, che produce campane artigianali, è ancora in funzione e fu fondata nell’anno mille”.

Le altre otto eccellenze sono: l’orto botanico di Padova risalente al 1545 con più di 6000 piante e 3500 specie diverse; la farmacia di Santa Maria Novella a Firenze, aperta al pubblico la prima volta nel 1612; la Biblioteca Capitolare di Verona con i suoi 15 secoli di attività (è stata fondata nel 571 d.C,); l’Università di Bologna, soprannominata ‘la dotta’, e fondata nel 1088; la Banca Monte dei Paschi di Siena istituita nel 1472; l’enoteca ‘Hosteria del Chiuchilino’ di Ferrara aperta nel 1435; la mappa di Soleto in Puglia con scritte in lingua greca risalente ad oltre 2500 anni fa e che riproduce la costa salentina e, per finire, ma non da ultimo, la città di Matera con i suoi ‘sassi’ risalenti al Paleolitico, quindi a 9000 anni fa.