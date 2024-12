I dipendenti “Sigma” salutano il direttore Giancarlo: «Sei stato un faro per tutti noi, buona fortuna»

Dopo dieci anni, il direttore Giancarlo, in questi giorni, ha lasciato il punto venduta della catena “Sigma” a Parco dei Pini a Campobasso. Per l’occasione i suoi amici e dipendenti hanno organizzato un saluto speciale e ora gli inviano questo messaggio altrettanto speciale.

«Ad una persona eccezionale, magnanime, sempre presente, ligio e costante nel suo lavoro, un forte in bocca al lupo, con l’auspicio che quello intrapreso, non sia un traguardo ma, l’inizio di una nuova avventura, prospera in gratificazioni e soddisfazioni. Certi della sua professionalità, con affetto e grande stima, gli auguriamo il meglio.. perché lo merita! Ad maiora diretto’, sei stato un faro per tutti noi, ci mancherai!».