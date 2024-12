Trenta centimetri di neve a Prato Gentile, Paglione: “Pronti per aprire la pista da sci da fondo”

“La neve caduta non è tanta, ma ci consente di sistemare e di rendere sciabili almeno una parte delle piste di Prato Gentile”. L’annuncio via facebook porta la firma del sindaco di Capracotta, Candido Paglione dopo la prima nevicata dell’anno che ha innevato la località appenninica.

“Una bella notizia per gli appassionati del fondo e delle nostre montagne – aggiunge Paglione – in attesa che arrivi qualche copiosa nevicata che ci permetterà di preparare al meglio tutte le piste di fondo del comprensorio sciistico di Prato Gentile.

Cominciamo a tirare un respiro di sollievo anche per le riserve idriche delle nostre sorgenti. Le montagne innevate, infatti, non sono solo un elemento paesaggistico suggestivo, ma rivestono anche un ruolo insostituibile per il mantenimento delle riserve idriche del nostro Paese” conclude.