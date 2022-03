Carabinieri: i disegni di Francesco in dono al comandante provinciale

Ieri il piccolo Francesco, di sette anni, ha consegnato al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia i disegni che ha fatto per testimoniare l’affetto ed il bene che prova per l’Arma dei Carabinieri. Fra le immagini ha anche rappresentato lo stabile della Caserma che ha osservato con attenzione tutte le volte che ci è passato davanti.

Nipote di un Brigadiere dell’Arma in congedo, che ha prestato servizio presso la Stazione CC di Pescolanciano, ha dimostrato sempre un grande interesse per i militari dell’Arma e del loro servizio in favore dei più deboli. In ogni occasione di incontro si fa raccontare dal nonno aneddoti e storie relative ai periodi in cui anche lui indossava l’affascinante divisa.



Francesco, dopo aver colorato i disegni, ha chiesto al papà di poterli consegnare personalmente al Comandante. Il papà, un po’ in imbarazzo, ha provato a contattare il Comandante della Stazione del capoluogo e, con piacevole sorpresa, ha avuto un invito per ieri mattina, quando, dopo aver regalato i disegni, ha ricevuto in cambio dei libri da colorare con immagini dei carabinieri.



Il giovane ammiratore della Benemerita non solo è finalmente entrato nell’imponente edificio, ma ha avuto anche il privilegio di osservare nei minimi particolari la nuova Alfa Romeo Giulia in servizio presso il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Isernia.

Gli occhi di Francesco emanavano un evidente bagliore di felicità e nella circostanza ha tenuto a precisare che da grande anche lui sarà un Carabiniere.