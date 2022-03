A secco da una settimana: riforniti i distributori di carburante nell’Alto Vastese

L’autocisterna tanto attesa è finalmente arrivata ed ha rifornito di carburante i distributori dell’Alto Vastese. Una scena abituale, normale appunto, che diventa notizia perché mette fine ad una settimana di disagi dovuti alla carenza di combustibile per autotrazione in tutta la zona dell’Alto Vastese e del vicino Molise. L’enorme consumo che si è registrato durante la fase di maltempo perdurante, con i mezzi spazzaneve in azione praticamente senza limite di orario, sommato ad un sorta di blocco della circolazione dei mezzi pesanti e delle consegne, non si capisce se collegato alla crisi internazionale ad Est, ha rischiato di lasciare letteralmente a piedi un intero territorio.

Scorte di carburante esaurite, distributori chiusi in attesa dei rifornimenti che non partivano da Napoli e dagli altri centri di smistamento. Automobilisti costretti a percorrere anche centinaia di chilometri per poter fare un pieno. Uno scenario piuttosto preoccupante, sicuramente disagevole. Questa mattina, finalmente, le autocisterne hanno rifornito i distributori di zona, mettendo fine ad un problema che ha coinvolto gli automobilisti di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino in particolare, ma anche la vicina città di Agnone che nella giornata di ieri ha rischiato di rimanere a secco di carburante.