I funerali di Papa Francesco non fermano monsignor Cibotti, confermato l’ingresso in diocesi

La Curia Vescovile di Trivento comunica che il 26 aprile monsignor Camillo Cibotti «inizierà il suo ministero episcopale nella Diocesi di Trivento, come da programma. In caso di pioggia, il tutto si svolgerà nella cattedrale».

Smentite, dunque, le voci di un rinvio dell’ingresso in diocesi a Trivento del presule titolare anche di Isernia-Venafro, attesa la concomitanza temporale con il funerale di Papa Francesco. La solenne messa esequiale del Pontefice, con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali, è prevista infatti alle ore 10 di sabato 26 aprile.

Monsignor Cibotti, invece, come da programma, giungerà alle ore 17 dello stesso giorno a Trivento, in Piazza Fontana «preparata adeguatamente per la solenne cerimonia». «Accolto da clero, autorità civili e militari, cittadini e fedeli della diocesi, riceverà il saluto ufficiale delle autorità regionali e comunali presenti per la circostanza. – si legge nella nota della curia triventina – In corteo, alle 17, 30, ci si avvierà lungo la monumentale gradinata dell’antica cittadina verso la Cattedrale della Diocesi, dove si svolgerà la cerimonia della sua accoglienza nel sacro tempio, dell’adorazione del S.S. Sacramento, della venerazione delle sacre reliquie dei Santi Patroni della Diocesi, della lettura della bolla di nomina a Vescovo di Trivento e della firma dei documenti relativi al suo insediamento canonico nella sua nuova Diocesi».