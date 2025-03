Presa di possesso della diocesi di Trivento: il 26 aprile l’ingresso di monsignor Camillo Cibotti

La presa di possesso canonico della diocesi di Trivento ad opera del vescovo incaricato, monsignor Camillo Cibotti, ci sarà nel pomeriggi del prossimo sabato 26 aprile. Lo comunica la delegazione della Curia triventina che nella giornata di ieri è stata ricevuta dal presule pentro presso il palazzo vescovile di Isernia.

Il cancelliere Gallo, l’ex vescovo Palumbo e il delegato Fangio

Il delegato vescovile, già vicario generale di Palumbo, don Mario Fangio, il cancelliere don Erminio Gallo e l’economo don Antonio Guglielmi, hanno composto la delegazione curiale che si è recata a porgere l’omaggio e i saluti ufficiali al vescovo Cibotti. Monsignor Cibotti «ha accolto familiarmente i componenti, – si legge in una nota della curia siglata da don Fangio – soffermandosi sulla attenzione mostrata verso la nostra diocesi dal Dicastero dei Vescovi, lasciandola integra nella sua realtà giudirica». «Il colloquio si è protratto a lungo, – continua don Fangio – soffermandosi sui vari adempimenti da mettere in atto in questa fase di sede vacante e di preparazione all’ingresso in diocesi del vescovo Cibotti».