I Giovani per Agnone Democratica attivano “La buca delle idee”

“La buca delle idee” è un progetto che nasce «per dar voce e tentare, insieme, di risolvere le problematiche del nostro paese».

E’ l’iniziativa lanciata dal gruppo Giovani per Agnone Democratica: «L’obiettivo infatti, molto semplice ma allo stesso tempo efficace, è quello di raccogliere in modalità assolutamente anonima le testimonianze, i problemi, i punti di vista di ciascuno di noi sulla situazione cittadina che ci circonda.

E tutto ciò lo vogliamo fare attraverso una forma che richiama un’usanza forse passata, quella di imbucare le lettere, ma che non ha mai perso il suo fascino. Contestualmente, però, è disponibile anche una casella di posta elettronica all’indirizzo giovaniagnonedemocratica@gmail.com dove poter inviare ogni sorta di pensiero, progetto o anche lamentela per permettere anche a chi non può esserci fisicamente di esprimere la sua visione. Quindi non aver timore e #diccilatua.

La “buca delle idee” è stata ufficialmente inaugurata questa mattina.