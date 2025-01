I “signori del vento” ci riprovano: altre sei torri eoliche al confine tra Schiavi di Abruzzo e Castelguidone

Altre pale eoliche in arrivo a Schiavi di Abruzzo. La proposta progettuale al vaglio della Regione riguarda il progetto di un nuovo impianto eolico e relative opere connesse da realizzare nel comune di Schiavi di Abruzzo. Proponente la ditta Edison Rinnovabili S.p.A. L’impianto eolico in progetto sarà costituito da sei nuovi aerogeneratori tripala della potenza di 4.500 kW cadauno, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 27 MW.

La zona individuata per l’installazione di altre sei torri eoliche per la produzione di energia dal vento

L’area prescelta, in cui verrà realizzato l’impianto, è una zona montana nel territorio del comune di Schiavi di Abruzzo. Si tratta di un’area montuosa caratterizzata da una vegetazione scarsa a medio e basso fusto e da cime molto arrotondate. I venti dominanti provengono da Sud-Ovest, pertanto le macchine (aerogeneratori) sono state disposte su file orientate perpendicolarmente a tale direzione.

Il territorio comunale, interessato, è limitrofo ai comuni di Castiglione Messer Marino (CH), Castelguidone (CH), Trivento (CB), Salcito (CB), Poggio Sannita (IS), Agnone (IS) e Belmonte del Sannio (IS).

Il posizionamento delle sei torri eoliche lungo il crinale che risale verso il Monte Pizzuto

Sul territorio del comune di Schiavi di Abruzzo si interverrà su di una area situata tra località TROCCOTELLO e AIA DELLA SERRA dove verranno installati sei aerogeneratori. Si tratta di un costone che risale dalla provinciale verso Castelguidone, bivio frazione San Martino, per arrivare il località Lago di Fano e fin quasi alla vetta del monte Pizzuto, montagna simbolo del paese.

Inoltre si procederà alla posa di cavidotti di collegamento tra i nuovi aerogeneratori ove possibile su tracciati stradali esistenti ed alla realizzazione della linea di connessione tra l’impianto eolico e la Sottostazione Utente SSEU in progetto lungo strade esistenti.

APPROFONDIMENTO QUI

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ PRESENTE QUI