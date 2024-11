Il corpo, recuperato domenica nel fiume Sangro, è stato riconosciuto dai familiari. In corso l’autopsia per chiarire le cause del decesso. È stato identificato il cadavere recuperato domenica sera nelle acque del fiume Sangro, in contrada Sant’Onofrio. Si tratta di un uomo, classe 1978.

Il riconoscimento ufficiale è avvenuto questa mattina ad opera dei familiari presso l’obitorio dell’ospedale clinicizzato di Chieti, dove, in giornata, sarà eseguito l’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. L’autopsia avrà lo scopo di chiarire le cause del decesso, mentre proseguono le indagini per ricostruire le circostanze che hanno portato alla tragica vicenda.