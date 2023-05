Il circolo del Pd stuzzica Salvini: «A cosa servirebbe il ponte Sente aperto se passasse l’autonomia differenziata?»

Il circolo del Pd “Libero Serafini” di Agnone interviene con una nota stampa in merito alla visita di oggi del Ministro Salvini.

«Oggi il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in visita ad Agnone e farà un sopralluogo sul ponte Sente. Sicuramente il Ministro ci assicurerà la riapertura del ponte che chiaramente noi tutti ci auguriamo. Ci preme però sottolineare che la Lega è promotrice, con il disegno legge Calderoli, dell’autonomia differenziata che vuole aumentare le distanze fra il centro e la periferia del paese, e inevitabilmente allargare il divario fra nord e sud e fra regioni ricche e povere. Contro tale disegno solo ad Agnone sono state raccolte oltre 500 firme. Ci chiediamo quindi a cosa servirebbe più questo ponte, a chi servirebbe se il dl Calderoli diventasse legge? Questa terra inevitabilmente resterebbe deserta, perché privata da più basilari servizi e diritti, che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione, uguali per ogni cittadino, ancor di più di quanto non lo sia già oggi».