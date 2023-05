Casolari di campagna nei pressi del ponte Sente svaligiati dai ladri: rubati attrezzi agricoli

Furti nei casolari di campagna nei pressi del ponte Sente vengono segnali negli ultimi giorni. Approfittando della perdurante chiusura al traffico del viadotto che collegava l’Alto Molise con l’Alto Vastese, i ladri sono entrati in azione e hanno agito indisturbati, proprio in ragione del fatto che ormai lì non passano più le autovetture.

Presumibilmente i delinquenti hanno agito con il favore dell’oscurità, quindi di notte, o comunque nelle prime ore serali, prendendo di mira casolari e case coloniche appena al di là del viadotto, al confine tra Belmonte del Sannio e il territorio comunale di Castiglione Messer Marino. In base alle indiscrezioni trapelate la banda di ladri avrebbe visitato almeno tre casolari, tutti ovviamente disabitati, almeno nelle ore notturne, e utilizzati dai proprietari come rimessa per attrezzature agricole. E nel bottino, in realtà piuttosto magro, sono finite infatti alcune motoseghe e un paio di decespugliatori. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino, competenti per territorio.