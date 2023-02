Il Festival di Sanremo spegne anche il desiderio: crollano le richieste per il sesso a pagamento 

Il Festival di Sanremo influenza anche il sesso a pagamento. Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha rilevato che i clienti delle escort anche quest’anno hanno preferito la kermesse musicale alla compagnia delle professioniste del sesso proprio negli orari del Festival.

Normalmente i frequentatori del settore sono costantemente alla ricerca di escort a qualsiasi ora. Questo è dimostrato dai numeri di Escort Advisor: più di 4.800.000 utenti unici mensili e 163.800 nuovi utenti registrati solo nel 2022 (in totale 522.319).

Il Festival di Sanremo, però, si conferma come uno degli appuntamenti preferiti dagli italiani, clienti delle escort compresi. Infatti, nella prima serata del festival, ieri 7 febbraio, si è registrato un calo di traffico su Escort Advisor tra le 20 e le 2 del mattino. Rispetto alla media dei martedì precedenti (quelli di gennaio e il 1° febbraio) si può notare che: alle 20 il traffico ha avuto un calo del 5%, mentre tra le 21 e le 22 si è registrato un calo del 7%. Il picco in negativo più evidente si riscontra dalle 23, con un -12% rispetto a tutti gli altri martedì precedenti.

Questo è segno che la parte finale della prima puntata del Festival e soprattutto il Dopo Festival sono di interesse per i clienti delle escort. Senza dubbio c’è stato “l’effetto Blanco”. Immediatamente dopo la reazione si sono scatenate le ricerche su Google con due picchi: il primo alle 00.20 e il secondo alle 00.36.



Il confronto dei dati di traffico si sviluppa proprio sui martedì e non su altri giorni, per via delle preferenze di ricerca dei clienti delle escort che risultano essere abitudinarie. Ad esempio, il lunedì alle 14 è il momento di massimo picco delle ricerche su Escort Advisor e mediamente si registra un +10% rispetto a tutti gli altri.