“Il giovane solista”, l’Orchestra Sinfonica del Molise in concerto all’Italo Argentino

«Continua la programmazione culturale, sempre ricca e di qualità, in linea con le iniziative che ci vedono concorrere convintamente per diventare capitale italiana della cultura 2026. Vi aspettiamo numerosi questa sera, sabato 30 settembre alle ore 21, al Teatro Italo Argentino per il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise “Il giovane solista”». Ad annunciare pubblicamente la serata culturale in programma questa sera è il sindaco Daniele Saia. Saranno eseguiti brani di celebri compositori quali Tchaikovsky, Stravinsky, Martin e Sejiurnè, diretti dal Maestro Nicolò Jacopo Suppa e con Riccardo Manco alla Marimba. L’evento, patrocinato dal Comune di Agnone, Regione Molise e Comune di Campobasso, gode inoltre della collaborazione dell’Università degli Studi del Molise e del Ministero della Cultura. «Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una serata di musica classica nella splendida cornice del nostro Teatro Italo Argentino» chiude il primo cittadino.

