Il governatore Marsilio tocca con mano lo spopolamento delle aree interne del Chietino

Sono stati quattro i Comuni della provincia di Chieti ad essere statu raggiunti, nella giornata odierna, dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, per altrettante visite istituzionali.

A Colledimezzo Marsilio è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Cristian Simonetti che ha anche invitato il Presidente a compiere un giro del paese. Giro nel corso del quale Marsilio ha, tra l’altro, potuto ammirare la splendida chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista.

A Pierraferrazzana con il sindaco, Ciro Carpineta, il presidente della Giunta, tra le varie questioni, ha anche affrontato quella delle concessioni legate all’approvvigionamento idrico. A tal proposito, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza, proprio pochi giorni fa, ha dato il via libera alla gara per la riassegnazione di tre importanti concessioni idroelettriche. E questa circostanza rappresenta una prospettiva estremamente importante per l’intero comprensorio.

Al sindaco di Monteferrante, Patrizia D’Ottavio, il presidente Marsilio ha, invece, espresso l’auspicio che il Parlamento possa approvare al più presto la legge sulla montagna che il Governo ha presentato ad inizio legislatura. Uno strumento fondamentale che si aggiungerebbe a quelli già previsti a livello regionale come la legge contro lo spopolamento.

Tappa conclusiva quella di Roio del Sangro, Comune con appena 100 residenti ad oltre 800 metri di quota, dove Marsilio è stato accolto dal sindaco Giuseppe Cavorso e dalla piccola comunità locale.