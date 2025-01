Il Ministro Salvini: «Gesto di grande amorevolezza dei Carabinieri di Agnone»

Ribalta nazionale per i Carabinieri della compagnia di Agnone grazie ad un “post” pubblicato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Il “Capitano” è rimasto impressionato, infatti, da una storia, letta su “l’Eco”, che vede protagonisti proprio le donne e gli uomini in alamari che prestano il loro servizio a beneficio della comunità in Alto Molise. La vicenda che ha attirato l’attenzione del ministro Salvini è quella dell’adozione, da parte della caserma agnonese, del cane Remo.

Nei giorni scorsi il comando provinciale pentro dell’Arma ha comunicato infatti la singolare storia del simpatico animale che, nel bel mezzo della tormenta di neve di Natale, ha trovato riparo presso il garage della caserma ed è stato subito adottato dai Carabinieri. In quei giorni di maltempo i militari di Agnone e delle altre stazioni dipendenti dell’Alto Molise, grazie anche al gatto delle nevi in dotazione, hanno prestato aiuto e soccorso alla popolazione, in particolare agli anziani e malati che si sono trovati nella necessità di raggiungere l’ospedale “Caracciolo”. «Ad impreziosire l’opera dei militari, – ha comunicato il comando provinciale dell’Arma nei giorni successivi all’ondata di maltempo – è stata la sorpresa di aver trovato nell’autorimessa riservata ai mezzi di emergenza del 112, proprio a fianco al gatto delle nevi, Remo, un cane da pastore di piccola taglia, di fatto adottato dai carabinieri e considerato a tutti gli effetti una vera e propria mascotte. L’animale, rifugiatosi all’interno della caserma in cerca di riparo, è stato trovato completamente infreddolito e spaventato dai militari che, senza pensarci due volte, dopo averlo adagiato al caldo all’interno della caserma e asciugato poiché completamente bagnato, gli hanno dato da mangiare e confortato. Nell’iconografia classica il Carabiniere è sempre stato ritratto insieme al cavallo, compagno di vita e di gloriose battaglie, da oggi, ad Agnone, anche Remo farà parte di questa grande e storica famiglia che è l’Arma».

Una storia toccante che infatti ha attirato l’attenzione del ministro Salvini, spingendolo addirittura a dedicare un post sui profili social alla vicenda cinofila agnonese. «Un ospite inaspettato che i Carabinieri di Agnone hanno accolto con un gesto di grande amorevolezza» è il commento del Ministro alla foto della giovane militare che accarezza e coccola “Remo”. Una bella visibilità per Agnone e per i suoi Carabinieri quella che arriva dai canali social del ministro più attenzionato dalla stampa nazionale e internazionale del governo Meloni.